Video: El impresionante nocaut del Turco García al “Ruso” en el primer round del evento de boxeo

El exfubolista Claudio “El Turco” García se subió al ring en la velada de boxeo de Párense de Manos y sorprendió con un impresionante nocaut contra el “Ruso”, el padre del streamer Brunenger. El evento organizado por Luquitas Rodríguez se desarrolla en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

El exjugador de fútbol venció a su rival en menos de dos minutos. En el primer round, desde que comenzó el combate, no recibió un solo golpe y combinó varias manos.

Cuando el reloj marcaba que iba 1.46 de pelea, el Turco conectó un derechazo que lo dejó en la lona al Ruso y desde el rincón tiraron la toalla. Así, el exfutbolista de Racing se consagró ganador del combate.

Cómo sigue el cronograma de las peleas y shows

Contará con grandes presencias entre las que se destacan el excampeón mundial Sergio Maravilla Martínez (quien enfrentará al exarquero de Boca, Pablo Migliore), Flor Vigna y Jaime Lorente (actor español). La pelea central la protagonizarán el youtuber Momo Benavídez y Mike Máquina del Mal a la medianoche.

19:45hs - Manuela vs Flor Vigna

20:30hs - Jaime vs Nazareno

21:00hs - Will vs Luken

21:30hs - Show Nashy Nashai

21:40hs - Rober vs Emilio

22:10hs - Show Luckra

22:30hs - Marti vs Federikita

23:00hs - Robleis vs Mazza

23:30hs - Show Khea

23:45hs - Migliore vs Maravilla

00:20hs - Himno x El Mono de Kapanga

00:30hs - Mike vs Momo