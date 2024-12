Declaró la niñera de los hijos de Wanda Nara y complicó a Mauro Icardi: Gritos, golpes y reproches

En medio de la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencias de las hijas que tienen en común, la Justicia citó a declarar a la niñera que cuidaba a los menores en la propiedad de Santa Barbara. Su relató dejó en evidencia al futbolista y lo complicó.

El documento legal fue leído por Estefi Berardi en Mañanísima (El Trece). “Sufrí maltrato por parte de Mauro el día en que lo conocí”, dijo la mujer y relató un día de furia de Icardi, en el que según el escrito, gritó, golpeó cosas y destrató a los hijos de la modelo con Maxi López.

La mujer empezó a trabajar en la casa de los mediáticos el 15 de noviembre de este año y en este poco tiempo, afirmó que vivió momentos de extremo maltrato. Berardi leyó uno de los episodios que relató la niñera ante la Justicia: “Yo estaba con los nenes, él llegó con una de las nenas. Llegó soberbio y sin decir nada, subió y empezó a golpear los muebles. Se puso a revisar las cosas y cerraba los muebles de manera brusca”.

“Los nenes salieron a saludarlo contentos, él los ignoró. Estuvo todo el tiempo hablando por celular a los gritos. En un momento uno de los nenes le pide ir a comprar unas hamburguesas porque iban a venir unos amigos y ahí me parece que llamó a Wanda porque escuché que le dijo ‘tu hijo no me tiene que pedir nada a mí, ya se acabó el boludo que le pagaba todo a todos. Te voy a arruinar la vida, me las vas a pagar’, yo estaba en la cocina, él en el living, y escuché esos dichos textuales”, agregó la empleada en la declaración.

El testimonio de la niñera que en la actualidad continúa trabajando con la familia, dejó en evidencia un accionar poco amigable del futbolista tanto con Wanda, como con sus hijos. “Habla todo el tiempo de un Mauro enojado. Creo que todos tenemos un mal momento y podemos en la furia decir cualquier cosa que no queremos. Pero ella escuchó a un Mauro alterado, con maltratos verbales”, detalló Berardi.

En otro momento del relato. La niñera contó una situación en la que Wanda y Mauro estaban discutiendo y él le pidió a la empleada que se vaya, pero Wanda le pidió que se quede. Entonces ella le dijo a Icardi que se quedaría porque Wanda se lo estaba pidiendo, y ahí él la amenazó: “Ahora vamos a ver si realmente te quedás o te vas”. Después del momento de tensión, la modelo le pidió disculpas por lo sucedido y le dijo entre lágrimas, que siempre hacía lo mismo. /TN