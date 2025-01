Mujer encadenada en Güemes: "Ella juega con el perro, se mete en su cucha, se tira al piso"

Antes que el año 2024 llegará a su fin, Salta se vio conmovida por unas imágenes que recorrieron medios a nivel país y que tenían que ver con una mujer en estado deplorable, tirada en el suelo de tierra y atada, aparentemente en una vivienda de la localidad de General Güemes, a pocos metros de la plaza Central.

Tras la viralización del video, la justicia actuó de oficio y se ordenó una consigna policial en la vivienda, mientras que la comuna asistió a la familia, pero que dijo la madre acusada de la situación de su hija con discapacidad.

La mujer, a través de El Tribuno dio algunas declaraciones y explicó la situación que vive, ante una visible situación de vulnerabilidad de toda la familia, compuesta por su hija en cuestión, un sobrino que también tiene alguna discapacidad y su marido que trabaja de remisero.

En primera mediad la mujer negó las acusaciones, se puso a disposición de la Justicia: "No soy una madre maltratadora, los vecinos me conocen, saben la relación con mi hija y todo lo que hago por ella" expresó.

Aseguró que sus vecinos la conocen y que cree que el video lo puede haber tomado un inquilino circunstancial que colinda a su vivienda, sin conocer la situación. "Los vecinos me apoyaron, ellos nos conocen al igual que mucha gente, pero hubo repercusiones de otras personas que nos hicieron mucho daño. Al lado, hay una vivienda donde se alquilan piezas y los inquilinos cambian con frecuencia. Seguramente alguien que no sabe de nuestra situación, registró esas imágenes", dijo.

Sobre lo que se muestra en las imágenes, explicó: "Mi hija me supera con sus actitudes, yo estoy enferma me tengo que operar, pero me veo obligada a suspender las fechas porque no puedo dejarla sola, ella juega con el perro, se mete en su cucha, se tira al piso, lamentablemente y quizás tenga que ver con el momento de su sexualidad, se desnuda y sale afuera".

Continuó "Tiene cierta independencia, visita a vecinos, ellos le regalan cosas, todos saben que estoy muy pendiente de ella, la llevo a un psicólogo, está medicada porque su energía es muy elevada".

Agregó además que buscará que la medicación sea regulada ya que suele dormirse en cualquier lugar y momento, que cree es lo que le sucedió en ese momento de las imágenes.

Intervención de La Comuna

La titular del área de la Discapacidad, Natalia Diaz, se hizo presente en la vivienda de calle Gorriti al 400, en pleno centro de la ciudad "Yo no soy juez y no fui para juzgar a nadie, sino para brindar atención y contención a la supuesta víctima".

Con respecto a lo que pudo encontrar en el interior de la casa, comentó que se trata de una vivienda muy precaria construida con adobe. La familia, compuesta por la madre, el padre que es remisero, la joven con discapacidad y un primo también con algunas deficiencias, reside en el lugar desde hace muchos años, no son propietarios, pero se trata de una familia muy conocida.

"Pude ver, que a pesar de las carencias que tienen, todo estaba muy ordenado, la joven no presentaba heridas, se la veía cuidada, la relación entre madre e hija era afectuosa, ella está medicada, tiene episodios que en ocasiones superan a la madre, en el corto tiempo que estuve ahí, no vi nada que me pudiera preocupar, pero mi función es solo de asistencia, me interiorice de todo lo que pude y quedé a disposición de la familia, cumpliendo con las directiva que me brindó el intendente Carlos Rosso".

No tenía heridas compatibles con encadenamiento o maltrato

Por su parte el comisario Alejandro Cari, de la Unidad Regional N°7 confirmó algunos detalles y descartó otros "Solo puedo decir que cuando llegamos la situación era otra, la persona no estaba encadenada, estaba bañada y con ropa limpia, no obstante, se la hizo revisar por el médico legal, quién no encontró heridas compatibles con un encadenamiento o maltrato físico, su salud era buena, pero seguramente las investigaciones van a continuar"