Comienzan a llegar las "fotomultas": Colectiveros, al “rojo” por ser de los más infractores

Pasó un mes desde que, en la ciudad de Salta, entró en vigencia el sistema de las cámaras fotomultas las cuales, ubicadas en distintos puntos y principales arterias alrededor de la Capital, prevén mejorar la circulación vehicular y mermar las irregularidades al volante.

Justamente, a cuatro semanas de haber entrado en vigencia este sistema, será en los próximos días cuando comiencen a llegar las multas a aquellos conductores que han sido protagonistas de falencias, como haber pasado en rojo, no respetar la línea de pare, no prender las luces reglamentarias, etc.

Así lo comentó el secretario de Tránsito y Movilidad Ciudadana, Matías Assennato quien, en diálogo con Radio Salta, indicó: “Hace un mes que comenzaron las cámaras de fiscalización a funcionar, números aún no tenemos, mientras buscamos prevenir el no cumplimiento de las normas de tránsito”.

A esto sumó que, seguramente, “en estas semanas tienen que empezar a llegar las primeras multas a los infractores, entendemos que el pico se dio en la puesta en conocimiento delas cámaras, de que iban a empezar a funcionar, con 3000 infracciones diaria”.

En ese sentido y según las fuentes que pudo consultar InformateSalta, en la previa de conocerse las primeras multas y balances de estas infracciones detectadas, los conductores del transporte público están “al rojo” por las multas que recibirán.

Es que, justamente, los choferes de las unidades de los colectivos contemplarían el 50% de las infracciones que corresponden a pasar los semáforos con la luz roja, según constataron estas cámaras por los diferentes puntos de la Capital.