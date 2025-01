Muerte de potranca: "La mujer prefirió irse a trabajar y no hacerse cargo del animal"

Tras la imputación de una joven de 23 años por la muerte de una potranca que no recibió atención veterinaria, la Dra. Carmen Céspedes, abogada especialista en derecho animal, en diálogo con InformateSalta, aseguró que "la mujer prefirió irse a trabajar y no hacerse cargo del animal hasta que éste murió abandonado".

Céspedes detalló que, antes de la tragedia, la joven fue informada de la gravedad de la situación. "Le ofrecimos ayuda, proporcionándole los contactos de veterinarios y hasta asistencia económica, pero a pesar de ello, no tomó las medidas necesarias para asistir al animal", agregó.



La letrada mencionó además que la mujer había intentado desligarse de la responsabilidad, afirmando que el dueño de la yegua era su padre. “Eso era una mentira. Pudimos comprobar que el padre no estaba en Salta, y los animales estaban bajo su cuidado. Si bien ella dijo que su hermano cuidaba del animal, cuidar no es lo mismo que darle atención médica adecuada”, señaló Céspedes.

En la oportunidad, calificó el caso como un importante precedente legal en Salta. “Es la primera vez que se imputa a una persona por dejar morir un animal equino”, explicó Céspedes, quien añadió que el hecho está tipificado en la Ley 14346 de maltrato animal y que este tipo de negligencia no debe ser tolerado.

Por otro lado, destacó la importancia de que el sistema judicial empiece a reconocer a los animales como “sujetos de derechos” y no simplemente como objetos.

Sobre las posibles sanciones, Céspedes indicó que, si bien la imputación está por maltrato animal, la joven podría acceder a una suspensión de juicio a prueba o mediación penal, dependiendo de su perfil y antecedentes.

En ese contexto, señaló que “lo ideal sería que, más allá de la pena, se busquen medidas alternativas como la retribución económica o programas de sensibilización para que esta persona aprenda el verdadero valor de tratar a los animales con dignidad”.

Finalmente, destacó la importancia de generar conciencia en la sociedad y en las autoridades judiciales sobre la necesidad de un tratamiento justo para los animales. “Este caso es un claro ejemplo de que los animales son seres sintientes y merecen ser protegidos. Lo que buscamos es que se entienda que los animales no son propiedad ni objetos, sino seres vivos que sufren y tienen derechos”, concluyó.