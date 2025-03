La burla a Marcelo Gallardo tras la derrota de River frente a Talleres: "Finalmente igualó a Bianchi"

River cayó ante Talleres en la final de la Supercopa Internacional y los hinchas de Boca no tardaron en llenar las redes sociales de memes y burlas. El Millonario perdió la posibilidad de sumar un nuevo título en Paraguay frente a un equipo que llegaba con malos resultados y, para colmo, su director técnico, Marcelo Gallardo, quedó en el centro de la polémica tras no recibir la medalla de subcampeón.

La imagen de la delegación de River recibiendo las medallas sin la presencia de su entrenador generó revuelo. En la conferencia de prensa posterior al partido, Gallardo fue consultado al respecto y su respuesta sorprendió: "Eso fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa. No me avivé. Cuando ya habían pasado todos los jugadores, ninguno de la organización me dijo, nos quedamos todos ahí, fue un pequeño desenfoque mío en particular", explicó el DT.

#AHORA - Gallardo explicó por qué no fue a recibir la medalla de SUBCAMPEÓN en Paraguay. pic.twitter.com/Ie32W9yQpm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2025

El debate en redes: ¿Gallardo quiso imitar a Bianchi?

Sin embargo, esta actitud no pasó desapercibida para los hinchas de Boca, quienes de inmediato la compararon con una situación similar ocurrida hace más de dos décadas. En 2004, cuando Boca perdió la final de la Copa Libertadores ante Once Caldas, Carlos Bianchi también evitó recibir la medalla del segundo puesto, aunque con una justificación muy distinta. En aquel momento, el Virrey dejó una frase que quedó en la historia: "No sabía que al segundo le daban medallas... Como es la primera vez que perdemos".

El gesto de Gallardo no tardó en convertirse en el centro de las bromas de los hinchas xeneizes, quienes lo acusaron de querer imitar al legendario DT de Boca. "Se piensa que es Bianchi" y "¿Y me lo comparan con Bianchi?" fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en X (ex Twitter). Muchos hinchas de Boca aprovecharon para marcar la diferencia entre ambos entrenadores y recordaron que el Virrey ganó cuatro Copas Libertadores, mientras que Gallardo perdió la única final que disputó ante Flamengo en 2019.

Una derrota que golpea fuerte en River

Otros usuarios ironizaron sobre la excusa del Muñeco y aseguraron que su ausencia en la premiación fue un intento fallido de emular al histórico técnico de Boca. También se hicieron montajes comparando ambas situaciones y dejando en claro que, para los fanáticos de Boca, la grandeza de Bianchi sigue siendo inigualable.

Más allá de la polémica con Gallardo, la caída ante Talleres significó un duro golpe para River, que no pudo sumar un nuevo título y quedó expuesto ante las críticas. El equipo de Núñez llegaba como gran favorito a la final, pero fue superado por el conjunto cordobés, que logró imponerse con un juego sólido y una gran efectividad.

En el Millonario, la derrota encendió las alarmas y generó cuestionamientos sobre el presente del equipo. Si bien Gallardo intentó minimizar la situación en la conferencia de prensa, lo cierto es que la caída ante Talleres no estaba en los planes y dejó muchas dudas de cara al futuro.