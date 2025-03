Así fue la marcha de jubilados e hinchas en Salta

Por la tarde se llevó a cabo una marcha en la Plaza 9 de Julio. Los protagonistas de este encuentro fueron los jubilados y los hinchas de diferentes clubes de la Ciudad de Salta. Esta manifestación tuvo como objetivo pedir por la restitución de sus derechos perdidos por las políticas de Milei.

En diálogo con InformateSalta, jubilados expresaron su disconformidad con el Gobierno Nacional: “Me siento verdaderamente conmovido como argentino de ver cómo con una política ha logrado destruir un país en poco más de un año. Hemos retrocedido en todos los sentidos y el gobierno parece que no para con su famosa motosierra y hemos descuidado la tecnología, la ciencia, la salud, el ambiente, todo.”

Con respecto a la jubilación por moratoria, varios de los asistentes afirmaron que tuvieron que hacer uso de la misma porque los patrones no hacían los aportes que correspondían en su momento. También hicieron hincapié con que la moratoria no es gratuita, “no es un regalo”, ya que se descuenta una cuota hasta completar los años que faltan.

"Todos vamos a llegar a ser jubilados,es una cuestión de tiempo."

"Me pareció que es hora de dejar las divisiones de lado y si bien en la cancha podemos estar en tribunas diferentes, todos vamos a llegar a ser jubilados, es una cuestión de tiempo. Es muy baja la jubilación que están cobrando. Ya no podemos disfrutar, no se puede vivir”, comentó uno de los hinchas convocados por el albo.

“Vi la convocatoria que hizo el club y me pareció muy apropiado porque Central es un club muy popular con una historia muy obrera”, agregó un hincha del cuervo.

Además, expresaron que la pasión de la cancha se lleva a la plaza para luchas sociales y populares.