Agresión al banderillero: "¡Me dijo negro de mierda!"

Durante la jornada del martes las obras que se llevan adelante en avenida Ex Combatientes de Malvinas fue el escenario de un hecho de extrema violencia de parte de una conductora a un trabajador de la obra que se encara en el lugar.

Un video comenzó a circular por redes sociales donde se ve como la joven conductora, ofuscada propina golpes de puños a un obrero y luego patea un objeto que se encontraba en el suelo, para luego retirarse con total impunidad.

El Once TV dialogó con el obrero, a quien todos conocen como Chiquitín, y se desempeña como banderillero, el joven contó su versión y se mostró tranquilo a pesar de la situación. "Yo lo único que le hago, mi compañero me hace seña para entrar al Pañol, ahí en la parte donde están las maquinarias y yo me hago para atrás, para atrás del camión para hacerle seña con la mano y el banderín, cuando pasa ella de largo, le digo 'te hice seña flaca' que sos boluda vos? Se baja, porque pasó por delante mío. Yo me hice al costado y ahí se baja, me empieza insultar y a largar puñetazos y uno de esos me pega y vuela el casco".

Aclaró que lo que se filma es cuando le da un golpe en el labio superior. "Yo antes que pase eso me hice para atrás, no me enojé porque también pensé, me voy a quedar sin trabajo, es mujer y ella seguía insultándome, me dijo ¡negro de mierda! ¿Que quien me creía yo? Le digo pero te estoy haciendo seña de hace rato, con tiempo".

Además sostuvo que él y sus compañeros sufren constantes insultos o gestos cuando le dan a los conductores ciertas indicaciones.

"Ya le pasó a otros compañeros, se mandan de una. Le señalamos con tiempo y se mandan igual. Hacen gestos con la cara, la mano. Nos tratan de negros, si eso me dijo ¡Negro de mierda! ¿Quién te crees sos para tratarme así?".

El trabajador ya radicó la denuncia y se constató lesiones en el labio, provocadas con el último golpe que recibe.

Agregó que más adelante volanteó a un compañero y la filmaron, además otro compañero le sacó fotos a la patente.

Consultado sobre la posibilidad que la mujer le pida disculpas dijo: "no pasa nada, no soy orgulloso ni nada, yo también reaccioné en un primer momento y le dije esa palabra porque pasó de largo. De mi parte le pediría disculpas. Tengo carácter pero no reaccioné mal con ella. Me cargaban, lo tomo gracioso" cerró.