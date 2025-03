Qué hizo Cabré cuando Icardi acompañó a la China Suárez a ver a Rufina jugar al hockey

Nicolás Cabré y Mauro Icardi fueron fotografiados juntos en un partido de hockey de Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez, que actualmente está en pareja con el futbolista. De ese evento también participó Rocío Pardo, la novia de Cabré.

En las últimas horas salieron a la luz varias fotos que muestran el encuentro entre el artista y el deportista después de los rumores que ponían en duda la existencia de un buen vínculo entre ambos. Las imágenes muestran al actor junto a su novia tomando mate mientras charla con el delantero del Galatasaray mientras caminan por el campo de juego.

En otras postales vemos a las dos parejas viendo el partido de Rufina muy concentrados. Además, también salieron a la luz postales que tanto la China como Mauro se sacaron con varios de los chicos que estaban en el lugar y se acercaron para pedirles una foto.

Nicolás Cabré se encontró con Mauro y la China Suárez

La filosa frase con la que Wanda Nara criticó la relación de Mauro Icardi con la China Suárez

Wanda Nara publicó un filoso descargo contra su exmarido Mauro Icardi y su actual novia, la China Suárez. “Hace 8 meses mantengo sola”, reclamó la conductora en un posteo en X.

“Parece que así seguiré porque la Justicia prioriza que el papá gaste en gatos y no en sus perritos”, cuestionó al futbolista con una referencia a las mascotas de la actriz, pero con doble sentido.

Wanda Nara amenazó a Mauro Icardi con mostrarle los chats de la China con L-Gante.

Para cerrar la publicación, la conductora pidió que repare la casa que está habitando: “Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”. /TN