“Los que dicen que ya lo vieron, esto no pasó nunca en la historia”: Las claves de la quita del cepo

El discurso del presidente argentino Javier Milei, pronunciado en el marco del anuncio de la eliminación del cepo cambiario el 11 de abril de 2025, marcó un hito en la política económica del país. Bajo el título implícito de “Los que dicen que ya lo vieron, esto no pasó nunca en la historia”, Milei presentó la quita del cepo como un evento sin precedentes, acompañado de un plan económico que, según él, garantiza estabilidad y crecimiento sostenido. Este análisis evalúa los puntos clave del discurso, el impacto de la medida, las afirmaciones sobre el superávit fiscal, las reservas del Banco Central, las expectativas sobre el tipo de cambio y la solidez del plan económico, considerando tanto los argumentos del gobierno como las posibles críticas.

1. La quita del cepo: un hito histórico según Milei

La eliminación del cepo cambiario, vigente en Argentina durante más de 15 años con distintas modalidades, fue presentada por Milei como la culminación de un proceso de saneamiento macroeconómico. El cepo, que restringía la compra de divisas extranjeras y limitaba la libertad de inversión, había sido una constante en la economía argentina, generando distorsiones como la brecha cambiaria y desincentivando la inversión extranjera directa. Milei destacó que su gobierno no solo eliminó estas restricciones, sino que lo hizo sin devaluar la moneda, un punto que enfatizó repetidamente para diferenciarse de gestiones anteriores.

En su discurso, Milei afirmó que “no hubo devaluación” porque el peso se mantuvo estable gracias a un programa económico basado en tres pilares: orden fiscal, monetario y cambiario. Según el presidente, el ajuste fiscal permitió alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, superando la meta inicial del 1,3%. Este logro, según Milei, fue clave para evitar la emisión monetaria sin respaldo, que históricamente alimentó la inflación y debilitó el peso. La quita del cepo, en este contexto, no fue un experimento arriesgado, sino el resultado de un plan sólido que, en palabras del presidente, “ya ha rendido sus frutos”.

2. Superávit fiscal y reservas del Banco Central

Milei subrayó que Argentina pasó de un déficit fiscal crónico a ser uno de los pocos países del mundo con superávit, gastando solo lo que recauda. Este logro, alcanzado en el primer mes de su gestión, marcó un cambio radical respecto a los últimos 123 años, en los que, según el presidente, el país tuvo déficit en 113 años. El superávit fiscal no solo redujo la necesidad de endeudamiento, sino que permitió acumular reservas en el Banco Central (BCRA).

En su discurso, Milei afirmó que las reservas del BCRA alcanzarían los 50.000 millones de dólares en mayo de 2025, tras los desembolsos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 32.000 millones de dólares, sumados a fondos del Banco Mundial y el BID. Además, destacó que estas reservas representan “el doble de dólares que dos bases monetarias totales a 1400 pesos por dólar”. Esta declaración busca ilustrar la fortaleza del BCRA para respaldar la base monetaria (estimada en 22,7 billones de pesos, equivalentes a unos 23.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) sin necesidad de emitir pesos adicionales, lo que refuerza la estabilidad del peso.

3. “Esto no pasó nunca en la historia”: la singularidad del momento

La frase “Los que dicen que ya lo vieron, esto no pasó nunca en la historia” encapsula la narrativa de Milei sobre la excepcionalidad de su gestión. Según el presidente, Argentina nunca había logrado simultáneamente orden fiscal, monetario y cambiario. En el pasado, los intentos de liberalizar el mercado cambiario solían terminar en devaluaciones abruptas, crisis de balanza de pagos o hiperinflación. Milei argumenta que esta vez es diferente porque el programa económico no depende de shocks externos ni de políticas populistas, sino de una disciplina fiscal y monetaria que elimina los riesgos tradicionales.

El respaldo del FMI, que por primera vez aprobó un programa para consolidar un plan económico exitoso en lugar de rescatar una macroeconomía desordenada, refuerza esta narrativa. Milei también destacó que el ajuste recayó sobre el Estado y no sobre el sector privado, liberando la “canilla de la iniciativa privada” para impulsar la inversión y el crecimiento.

4. Expectativas del tipo de cambio: ¿un dólar más cerca de 1000 que de 1400?

Uno de los puntos más audaces del discurso de Milei es su pronóstico sobre el tipo de cambio tras la quita del cepo. Diveros analistas sugieren que, a partir del lunes siguiente al anuncio (14 de abril de 2025), el dólar estaría “más cerca de 1000 que de 1400 pesos”. Esta afirmación se basa en la idea de que, por primera vez, el peso tiene mejores expectativas a largo plazo que el dólar, lo que generaría una mayor demanda de pesos en el mercado de divisas. De hecho, el dolar cripto bajó fuertemente durante las últimas horas, pasando de más de 1400 a 1350.

Históricamente, el dólar ha sido un refugio para los argentinos frente a la inflación y la devaluación del peso. Sin embargo, Milei argumenta que la caída de la inflación (que proyecta “colapsar” en el mediano plazo debido a la eliminación de la emisión monetaria sin respaldo) y la estabilidad cambiaria están revalorizando el peso. Según datos del discurso, la inflación ya se redujo significativamente, pasando de tasas mensuales de dos dígitos a un 3,7% en marzo de 2025, y se espera que continúe descendiendo. Además, la recomposición de reservas y la apertura del mercado cambiario podrían atraer inversiones extranjeras, aumentando la oferta de dólares y presionando a la baja su cotización.

Si bien esta proyección es optimista, no está exenta de riesgos. La brecha cambiaria, que en el pasado alcanzó el 200%, podría persistir si la confianza en el peso no se consolida rápidamente. Factores externos, como shocks globales o una menor entrada de divisas de lo esperado, podrían desafiar esta predicción. No obstante, el acuerdo con el FMI y la acumulación de reservas ofrecen un colchón para mitigar estas tensiones.

5. La solidez del plan y el potencial de crecimiento sostenido

Milei presentó la quita del cepo como el inicio de una nueva era de crecimiento económico, proyectando que Argentina será “el país de mayor crecimiento económico de los próximos 30 años”. Este optimismo se basa en varios factores:

Atracción de inversiones: La eliminación del cepo facilita la entrada de inversión extranjera directa, que Milei considera un “nuevo motor de crecimiento”. La normalización del mercado cambiario permite a los inversores disponer libremente de sus ganancias, eliminando una barrera histórica.

Reducción de la inflación: Al eliminar la emisión monetaria sin respaldo, Milei sostiene que “la inflación no tiene otro destino que desaparecer”. Esto revaloriza los salarios, las jubilaciones y el poder de compra, fomentando el consumo y el crédito privado, como los créditos hipotecarios que ya muestran un “boom sostenido” desde hace más de un año.

Reformas estructurales: Más de 1.700 reformas, incluyendo el DNU 70 y la Ley Bases, buscan desregular la economía y reducir la carga impositiva, haciendo al sector privado más competitivo.

Apertura al mundo: Milei destacó que Argentina se está integrando al comercio global como nunca antes, lo que podría diversificar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de sectores tradicionales como el agro.

El plan de Milei parece sólido en su enfoque ortodoxo: superávit fiscal, control monetario estricto y liberalización cambiaria son herramientas que, en teoría, estabilizan la macroeconomía y sientan las bases para el crecimiento. Sin embargo, su éxito depende de la ejecución y de factores externos. Por ejemplo, la inflación, aunque en descenso, sigue siendo un desafío, y cualquier desvío en la confianza del mercado podría generar volatilidad cambiaria. Además, el ajuste fiscal, aunque efectivo para alcanzar el superávit, ha generado tensiones sociales, y la sostenibilidad política del plan será clave para su continuidad.