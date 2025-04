Central Norte perdió por Copa Argentina: ¿Se va Riggio?

En los 32 avos de la Copa Argentina, Central Norte, se medía con Argentinos Juniors. Los salteños no pudieron y quedaron eliminados tal como le pasó a Gimnasia y Tiro semanas atrás.

Los dirigidos por Riggio cayeron 3 a 0 con tantos de: Leonarto Rodríguez (EC), Tomás Molina y José Herrera.

Central está ubicado en el puesto 14 por la Zona B de la Primera Nacional con 12 puntos que son producto de los triunfos frente a Talleres (1-0), Temperley (2-0), y Almirante Brown (2-1) mas los empates frente a Estudiantes (1-1), Defensores Unidos (1-) y Nueva Chicago.

Pero El Cuervo no pudo con Deportivo Morón (0-2), Colón (2-0), Mitre (2-0) y Chaco For Ever (1-0), como tampoco esta noche con “El Bichito”.

La posición en la tabla y el malestar que viene declarando el DT Víctor “El Tano” Riggio, serían el coctel ideal para que de un paso al costado, según los rumores que salen de avenida Entre Ríos, ya que el equipo no le está respondiendo como pretende.