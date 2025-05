Agencia de viajes Siddartha: "Es muy poco la multa de 387 mil dólares, porque se hizo mucho daño"

Hace un par de horas se conoció que el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino resolvió hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria y ratificó la prisión preventiva de las hermanas Maiguas, propietarias de la agencia de viajes Siddartha, quienes están acusadas por múltiples estafas.

No obstante, informó que las imputadas podrían acceder a la prisión domiciliaria en caso de que presten una caución real de 387.000 dólares.

InformateSalta dialogó con Sonia, una de las damnificadas y quien inició con la advertencia sobre las "operaciones" que venían realizando las hermanas Maiguas y su agencia de viajes Siddartha.

"Ellos había pedido inicialmente concurso de quiebra, ahora no sé como será, lo que pasa es que ya está, son mala gente, te puedo decir que son mala gente y actuaron con dolo de estafa, claramente. Me parece muy poco la multa 387 mil dólares, porque se hizo mucho daño".

Si bien no estableció el monto en que fue estafada, esta acreedora, aseguró que tiene muchos más que fueron estafados " yo sabía y las denuncié legalmente y me tuvieron 3 horas ahí en fiscalía declarando conté todo, como se manejan todo. No sé sinceramente si a la otra gente le pagarán o no le pagarán".

La mujer, molesta aún por todo lo que vivió, contó que se enfermó por la situación. "Estuve internada por estrés. Con tal que ellas estén en la cárcel yo ya estoy muy conforme, o sea, yo lo único que quería que estén en la cárcel y que esta gente no vuelva a trabajar más en su vida".

Sobre su relación con las hermanas y como fue estafada, contó: "La que me había pedido un crédito era Ana y le decía a los pasajeros que iba a abrir otra agencia, mientras yo iba a rogarle que me pague todos los días, ella abría la puerta para sus clientes, yo le aparecía, me decía yo te voy a pagar, venía de hace mucho, pagaban sobre la hora, se lo merecen", concluyó por InformateSalta.