B° 20 de Febrero: Golpearon brutalmente a un abuelo de 87 años para robarle su bicicleta

El hombre es un abuelo de 87 años que fué víctima de insensibles quiénes lo increparon para robarle la bicicleta, el cual es su elemento de movilidad y trabajo.

El barrio 20 de febrero cada vez más desolado hace días atrás robaron dos motocicleta una del domicilio de un joven del pasaje Real head entre Aniceto la torre y otra motocicleta a un metro del campo de la cruz, hoy asaltaron por la mañana arrastrando a un abuelito que circulaba por calle ohhigins y Martín Cornejo.

“Lo vimos al abuelo gritar por su bicicleta la usaba para ir a trabajar ya que es plomero y su jubilación no le alcanza” agregó el vecino

“Sinceramente ya no sabemos qué hacer ahí un destacamento policial pero nunca hay policías, cuando lo arrastraron al abuelito de su bici llamamos al 911 nunca llegaron como a las 2 horas que al abuelo ya no estaba pasó un patrullero preguntando qué pasó y se fue, antes estas cosas no pasaban que pasó con el gobernador que tanto hablaba de seguridad” finalizó.