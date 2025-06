Escándalo en Boca: Se agarraron a trompadas dos jugadores

No hay semana que Boca Juniors no deje de ser noticia. Hace pocos días anunciaron la vuelta de Miguel Ángel Russo como el director técnico del equipo que se prepara para el Mundial de Clubes.

Pero en esta oportunidad, los medios volvieron a hablar del equipo por una pelea interna entre dos jugadores.

Según comentaron Antonio Serpa y Sergio Oviedo, periodistas con fuentes de información dentro del club, un par de referentes del Xeneize se agarraron a trompadas, y afirmaron que para calmar los ánimos, uno de los dos debería irse de manera urgente.

La polémica situación en Boca que terminó en un tenso cruce entre dos jugadores

En el programa de streaming de esta dupla periodística, un espacio bastante opuesto a las ideas y acciones del presidente de Boca Juan Román Riquelme, se comentó sobre esta situación.

El problema comenzó cuando dos titulares indiscutidos del plantel se confrontaron en una discusión donde uno de ellos acusaba al segundo jugador de haber faltado a un entrenamiento y no tener forma de justificar su ausencia.

Quiénes son los jugadores de Boca que terminaron peleando en el vestuario

El conductor Sergio Oviedo preguntó: ¨¿Qué pasó en ese vestuario?¨, a lo que Antonio Serpa respondió contundente: ¨En el vestuario le tuvieron que sacar a Marchesín de las manos a Rojo. Marchesin estuvo a punto de cagarlo a trompadas a Rojo directamente¨, haciendo referencia al tenso momento que protagonizaron el arquero y el principal defensor del Xeneize.

Sobre esta crítica situación Antonio Serpa explicó que: ¨Rojo se hizo el boludo. El sábado no fue a laburar, acusó fiebre, comprometió a los médicos. Les pidió que le firmaran un certificado trucho a los médicos de Boca¨.

El conductor confirmó que los médicos no aceptaron y por ende Marcos Rojo terminó apareciendo el domingo en la práctica. ¨No sólo no tenia una línea de fiebre sino que los médicos no son boludos¨, comentó el periodista conocido bajo el apodo ¨El contra¨.

Tras la mentira del defensor, investigaron y se filtró que Marcos Rojo había ido de fiesta a lo Darió Benedetto. ¨El viernes se fue de joda, el sábado no se presentó, el domingo sí y el lunes jugó Boca¨, afirmó el periodista. Se sabe que en ese partido el jugador fue al banco y: ¨después no se qué dijo en el vestuario y Marchesín casi lo caga a trompadas. Se lo tuvieron que sacar¨, finaliza el relato. /La 100