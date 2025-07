Abuso sexual infantil: "Casi el 100% son producción local"

Casi semanalmente se reportan allanamientos y secuestro en torno a causas relacionadas a la circulación de material de abuso sexual infantil en internet.

Atentos a esta situación es que InformateSalta buscó la palabra de Isabel Soria, de la Fundación Volviendo a Casa y se refirió a el hecho de que como sociedad naturalizamos la explotación laboral: "Como sociedad seguimos naturalizando los trabajadores golondrinas, no existe el trabajador golondrina, existe la víctima de trata laboral y son en la mayoría en nuestra provincia varones, y no los toma en cuenta porque son varones".

"Estamos tratando de desnaturalizar la prostitución, son personas en situacuión de explotación sexual. Por engaño o por la situación de vulnerabilidad".

Soria aseguró que los números en cuanto a material de Abuso sexual infantil ascienden. "Lo que más hoy tenemos y que es sumamente peligroso, y está en ascenso, y que nos preocupa y como sociedad nos muestra como realmente la escoria grande, es el alto índice de producción y comercialización de material de abuso sexual infantil, eso es gravísimo".

Alarmada confirmó respecto a esta situación que afecta a nuestros menores: "Acá en Salta se está produciendo, en Tartagal y Cafayate fueron descubiertos recientemente. De los últimos allanamientos que se hicieron casi el 100% producidos en Salta, y lo peor es que son del círculo más íntimo, que son de niños y niñas de la familia. Un tío, un sobrino, un primo, un padre, hermano, la madre. Están naturalizando".

Para Isabel Soria es fundamental trabajar en modificar las Leyes y proteger nuestras infancias. "Las leyes están pésimas, Legisladores no se ponen a trabajar. No hay un control y no está penalizado debidamente este tipo de situaciones, no están laburando en esto. En la protección de los niños, niñas y adolscentes. No se están preocupando por las infancias. Se están llevando los niños y a nadie les importa" cerró por InformateSalta.