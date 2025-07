Menem, la serie: Ricky Maravilla recordó las fiestas del poder

Ricky Maravilla, ícono de la movida tropical y orgullo musical de Salta, volvió a estar en boca de todos tras su aparición en la serie “Menem”, la producción de Amazon Prime Video estrenada el 9 de julio.

A sus 79 años, el cantante no solo revive su vínculo con el expresidente riojano, sino que además se interpreta a sí mismo en uno de los capítulos más comentados de la serie: la privatización de ENTEL y la fiesta que la celebró, con presencia de María Julia Alsogaray, empresarios extranjeros y su hit “Qué tendrá ese petiso”.

“Esa fiesta sí existió. Estaban María Julia y representantes que venían del exterior. Yo actué en ese evento, me presentaban como parte de la postal oficial. Es real lo que se ve en la serie”, afirmó Ricky, quien fue convocado para revivir su rol original en aquella celebración, siendo el único personaje de la ficción que se interpreta a sí mismo.

Su relación con Menem fue estrecha durante los años de esplendor político y mediático del menemismo. “Menem siempre me llamaba. Me decía: ‘Ricky, quiero que estés en cada fiesta mía, porque vos los hacés bailar aunque no les guste tu ritmo’”, recordó con una mezcla de humor y nostalgia.

Ricky participó en fiestas privadas, actos protocolares y celebraciones íntimas en Anillaco. En una de ellas, incluso cantó la Marcha Peronista acompañado por el Tula al bombo. “Fue una mezcla única de política, farándula y poder”, define.