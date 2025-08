El desolador nuevo dato en la investigación por la muerte de Mila Yankelevich en Miami

Martín Candalaft reveló este lunes un dato que generó indignación sobre la tragedia que le quitó la vida a Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

A una semana del doloroso episodio, el periodista contó en su ciclo que se emite por Bondi Live que el conductor del remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia.

“El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”, comentó el comunicador. “Una de las cosas que se descubrió ahora es que, cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros) no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”, añadió Candalaft.

En este caso, la barcaza que impactó contra el velero medía 60 pies, es decir unos 18,2 metros, y embistió al velero, que tenía 17 pies (5,2 metros). Esto abre una nueva vía en la investigación y puede cambiar el rumbo, ya que al excederse del tamaño permitido, la licencia era necesaria. “A eso estaba expuesta Mila Yankelevich aquella mañana”, añadió. “La barcaza no estaba transportando basura, sino materiales de construcción y una grúa”, indicó. “La grúa estaba adelante y creen, los investigadores, que pudo ser aquello que no le permitió ver a quien conducía que se cruzaría con un velero”. “Aparecieron testigos, dos obreros que dijeron no haber escuchado ninguna bocina ni alarma por parte de la barcaza. Otros testigos afirmaron que uno de los tripulantes advirtió al operador del remolcador que se estaba cruzando un velero y, aparentemente, el operador no llegó a desacelerar o hacer algún tipo de maniobra”, cerró Candalaft.

Cómo está Cris Morena tras la muerte de Mila Yankelevich

Cris Morena atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la trágica muerte de su nieta, Mila Yankelevich, de tan solo 7 años, en un accidente náutico ocurrido en Miami Beach. La pequeña perdió la vida luego de que una barcaza chocara contra el velero en el que se encontraba con otros niños como parte de una actividad recreativa. Según confirmó la autopsia, la causa del fallecimiento fue un ahogamiento accidental.

Apenas se enteró de la noticia, la reconocida productora suspendió sus compromisos y viajó de urgencia a Miami para estar junto a su hijo, Tomás Yankelevich, en este momento de profundo dolor. Arribó a la ciudad el miércoles 30 de julio por la mañana (hora de Argentina), visiblemente conmocionada, vestida de negro, con lentes oscuros y acompañada por personas de su entorno más cercano.

“Ella viajó en primera fila, en la parte más exclusiva del avión, en business, acompañada por, por lo menos, cuatro personas. Una de ellas era Guillermo Pendino, la autoridad de Telefe. Las otras personas yo creo que eran de su círculo más íntimo”, contó Martín Salwe sobre la logística del viaje.

El periodista siguió su relato: “Yo la vi, dentro de todo, controlada y tranquila. Nadie quería molestarla. Prácticamente durmió todo el viaje, no comió la cena correspondiente, sí pidió un té por la mañana, y al despertarse bajó primera del avión, hizo el trámite en migraciones, y la esperaba ya un vehículo para juntarse con Tomás, su hijo”.

El fallecimiento de la pequeña causó una enorme conmoción no solo en su entorno íntimo sino también en el público, recordando otro duro capítulo familiar: la muerte de Romina Yan en 2010. Hoy, Cris Morena se encuentra contenida por sus seres queridos mientras intenta atravesar uno de los dolores más difíciles de su vida. /A2