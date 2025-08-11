La Voz Argentina: Así quedaron los teams de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! para los Knockouts

Terminaron las Batallas en La Voz Argentina y el lunes 11 de agosto comenzaron la tercera etapa del programa: Los Knockouts.

Los Knockouts consisten del enfrentamiento de dos participantes de un mismo equipo cantando un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

El team Lali en los Knockouts de La Voz Argentina

Jaime Muñoz.

Oscar Burgos de Junin de los Andes (robado del Team Soledad).

Lola Kajt.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Aimel Salí.

María Bernad.

Giuliana Piccioni.

Valentina Otero (robada del Team Miranda!)

Gabriel Franchelli.

Laila Speciale.

Rafael Morcillo.

Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)

Valentino Rossi.

Lucas Rivanedeira.

Juana Falcao.

Jerónimo Romero.

Lucio Casella.

Ambrosio Cantú.

El team Luck Ra en los knockouts de La Voz Argentina

Lucía Lencina.

Mateo Pintor.

Camila Rizo.

Pablo Galve.

Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).

Lucas Barros.

Thomas Dantas.

Federico Mestre.

Poppo Rigoli.

Nathalie Cajigal.

Avril Areste.

Melanie Rosales.

Jaqueline Medina.

Nicolás Behringer.

Emma Roach.

Francisco «Kakush» González (robado del Team Lali).

Leo Belmonte.

Nicolás Armayor.

El team Soledad en los knockouts de La Voz argentina

Rogelio Posat.

Mía Frankel.

Gustavo Rosales.

Luis González.

Iván Borda (robado del Team Lali).

Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.

Violeta Lemo.

Ezequiel Montagnino.

Joaquín Martínez (Zapala)

Leandro Romano.

Celeste López (Catriel)

Milagros Amud.

Enrique y Tomás Olmos.

Iván Horrocks.

Milena Salamanca.

Agustín Isasmendi.

Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).

Rocío González.

El team Miranda! En los knockouts de La Voz Argentina

Federico Caravatti.

Thomas Guzmán.

Benjamín Depasquali.

Pablo Cuello (robado del Team Lali).

Ámbar Carrizzo.

Josué Cordero.

Lisandro Domínguez.

Nadin Chantal.

Sofía Verna.

Alexia Vázquez.

Martín Guerrero (robado del Team Soledad).

Juan Pablo Orlando.

Emiliano Villagra.

Abril Robledo.

Eugenia Rodríguez.

Ximena Padilla.

Franca Castro Videla.

Tiziana Minotti.