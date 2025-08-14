Dos hombres muertos en Tartagal: Los reveladores datos de la autopsia

Un auto con un cuerpo, una moto robada y dos muertes en una misma ruta. En Tartagal, una seguidilla de hechos violentos dejó una escena digna de película policial. Ahora, las autopsias empiezan a contar la verdadera historia.

Ayer, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, informó que el hombre de 49 años hallado muerto en un automóvil sobre la ruta 86 presentaba nueve heridas de arma de fuego, una de ellas en la cabeza, que habría causado su muerte inmediata.

En tanto, el otro sujeto de 35 años, señalado como autor de los disparos, murió por un traumatismo encéfalo craneano grave con hemorragia subaracnoidea, sin lesiones de arma de fuego ni arma blanca, y con una fractura expuesta en una pierna.

Según la investigación preliminar, ambos circulaban en un vehículo por General Mosconi cuando el más joven habría disparado contra el mayor, provocando su deceso.

Luego condujo con el cuerpo en el interior hasta Tartagal, donde fue encontrado el automóvil. Posteriormente, el sospechoso robó una motocicleta en un comercio de la zona, amenazando con un arma de fuego, y huyó por la misma ruta.

Personal policial, alertado por la denuncia de la víctima del robo, inició un operativo de búsqueda y halló al sospechoso tendido en la ruta, a la altura del kilómetro 17, donde falleció aparentemente tras perder el control del rodado. En el lugar se secuestró un arma de fuego.

El fiscal Vega indicó que la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis. La Unidad de Investigación UGAP Tartagal continúa con el relevamiento de testigos, cámaras de seguridad y demás diligencias para esclarecer lo ocurrido.