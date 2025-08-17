En cuántos años se compra una casa con un salario mínimo en América Latina: El incómodo lugar que ocupa nuestro país

Comprar una casa es uno de los sueños más comunes para millones de personas en América Latina, pero para quienes perciben un salario mínimo, esa ilusión suele convertirse en una meta casi inalcanzable. A lo largo de la región, las desigualdades salariales, los altos costos del mercado inmobiliario y la falta de acceso a crédito hipotecario hacen que la posibilidad de adquirir una vivienda propia se aleje cada vez más para los trabajadores con ingresos más bajos.

Aunque el haber mínimo varía entre países, en casi ninguno alcanza ni siquiera para cubrir los gastos mensuales. En ese marco, el anhelo de la vivienda propia se torna prácticamente inalcanzable para una buena parte de la sociedad. Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella echó luz sobre el asunto y elaboró un ranking que muestra cuánto tarda una persona que gana el salario mínimo en comprar su hogar en las principales capitales de América Latina. La ciudad en la que menos tiempo hace falta es una sorpresa, al igual que el incómodo lugar que ocupa Argentina.

El sueño de la casa propia en América Latina, cada vez más lejos

Las cifras son contundentes: en varios países de América Latina, una persona que gana el salario mínimo necesitaría trabajar durante décadas, sin gastar nada, solo para reunir el dinero necesario para el pago inicial de una propiedad. En este contexto, la vivienda se transforma en un bien de lujo más que en un derecho básico. Esta situación refleja no solo la crisis habitacional que afecta a millones de familias, sino también las profundas brechas económicas que persisten en la región.

Comprar una casa en América Latina con un salario mínimo es una tarea que puede demandar hasta más de 100 años en algunos países.

El caso de Argentina es el peor entre los destinos relevados por la Universidad Torcuato Di Tella. En Buenos Aires, un trabajador que destinara el total de su haber mínimo a la compra de una casa tardaría 129 años en conseguirlo.

El contraste con otras capitales del continente es abrumador: en Ciudad de México y en Lima, ese lapso de tiempo se reduce a 50 y 65 años, respectivamente, y ni siquiera son los países con mejor situación del continente.

En Río de Janeiro también se necesitarían alrededor de 65 años para tener un hogar propio con un sueldo mínimo, con la condición de que se destine el ingreso completo y sin considerar otros gastos básicos. En Montevideo, la capital uruguaya, la cifra desciende a 46 años, mientras que en Panamá el promedio es de 45 años. Santiago de Chile, por su parte, posee un cálculo estimado de 40 años, en tanto que en Bogotá una persona tardaría 31 años. Quito es la sorpresa de este ranking, con un tiempo aproximado de solo 22 años para cumplir con ese objetivo.

Cuáles son los países de América Latina más baratos para vivir

En América Latina, Bolivia se destaca como uno de los países con el metro cuadrado más barato para viviendas, especialmente en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz. Según relevamientos recientes en el mercado inmobiliario, el valor promedio del m2 en zonas residenciales puede rondar entre 500 y 700 dólares, muy por debajo de otras capitales latinas. Esta accesibilidad relativa convierte a Bolivia en una excepción en un panorama regional marcado por precios elevados y dificultades de acceso a la vivienda.

Bolivia es de los países sudamericanos con el metro cuadrado más barato para viviendas.

En cuanto al costo de vida, Paraguay es el lugar más accesible de la región para vivir. Este dato se desprende de un informe de Numbeo, una plataforma que compara periódicamente cuánto cuesta vivir en ciudades y países de todo el mundo. El índice considera aspectos como precios de alquileres, alimentos y servicios.

En ese marco, el costo de vida de Paraguay tiene un puntaje de 23,02 que contrasta con los 46,33 que ostenta Uruguay, el más caro en casas y alimentos. /TN