Nuevo revés: Avanza el pedido de quiebra contra San Lorenzo

San Lorenzo no puede salir de la crisis institucional y financiera en la que se encuentra sumergido. En medio de los amagues de Marcelo Moretti por retornar a la presidencia, el club sufrió un nuevo revés. Esta vez en la Justicia.

La Cámara Comercial-Sala C revocó la sentencia de primera instancia que rechazaba el pedido de quiebra presentado por AIS Investment Fund, un fondo suizo radicado en Luxemburgo.

Aún el club no fue notificado. A partir de ese momento contará con cinco días hábiles para actuar y se espera que interponga una queja ante la Corte. De otra forma, deberá pagar 5.3 millones de dólares.

¿De dónde surge la deuda? En 2019, durante la presidencia de Marcelo Tinelli, se tomó un préstamo de u$s2.5 millones más otro millón y medio relacionado al pase de Gaich a Rusia.

Nunca se pagó y se le sumaron intereses y penalidades. Además, el plan de pago pactado tampoco fue cumplido por la actual dirigencia, por lo que el fondo reclamó en la Justicia.

¿Qué plazo tiene San Lorenzo para pagar?

A pesar de que en redes sociales rápidamente se habló de que había cinco días hábiles para pagar los 7 millones que se adeudan, en el fallo no se habla en ningún momento de plazos y todavía no hay una definición sobre la fecha límite.

Esa omisión implica una buena noticia para la entidad de Boedo; que sigue en búsqueda de negociar con el fondo y así acordar un plan de pagos para honrar la deuda contraída.