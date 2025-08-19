El Auto Club niega abandono y mantiene su sueño de volver a tener grandes carreras

Fue desde el Auto Club Salta de donde desmintieron que el autódromo Martín Miguel de Güemes se encuentre en estado de abandono, junto al reconocimiento que, sin el apoyo estatal, se complicado atraer nuevamente categorías nacionales de automovilismo debido a los altos costos que implican este tipo de eventos.

Así lo dijoel presidente del Auto Club, Pablo Sardi, quien hablando con FM Aries explicó que la entidad funciona como una entidad privada y se mantiene únicamente con las cuotas de sus socios. "Básicamente es un club privado que no recibe aportes del gobierno provincial ni municipal. Todos los socios son los titulares y el mantenimiento corre por nuestra cuenta", afirmó refiriéndose a especulaciones sobre el estado de la infraestructura.

El dirigente subrayó que el respaldo estatal es fundamental para el retorno de las categorías nacionales, debido al gran esfuerzo económico que demandan. Sardi aseguró que, si bien el costo es elevado para una entidad privada, no lo sería tanto para el gobierno, considerando el potencial de crecimiento que generan estas competencias.

El presidente del Auto Club recordó la época de auge del automovilismo provincial durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey, cuando se realizaban competencias de gran envergadura. "Hoy un TC2000 cuesta mucha plata para un privado", sostuvo Sardi

El dirigente también señaló que, a pesar de la falta de competencias nacionales, el club se mantiene activo. "Cada 15 días hay un evento. Buscamos posicionar al automovilismo como deporte y darle continuidad al calendario local", indicó. Con esto, el club intenta sostener la pasión por este deporte entre los salteños.

Finalmente, Sardi enfatizó en el derrame económico que las carreras nacionales generan en las ciudades anfitrionas, poniendo como ejemplo un evento en Río Cuarto que convocó a cerca de 18.000 personas, beneficiando de forma directa al turismo, la gastronomía y la hotelería. "Eso queremos replicar en Salta", concluyó.