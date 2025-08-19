El actor Andrés Gil en medio de la polémica entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La actriz Gimena Accardi las confesiones en el programa de stream Sería increíble en Olga, y luego ante la prensa, sobre su infidelidad que decantó en la separación de Nico Vázquez hicieron que Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, saliese a dar su versión al ser señalado como el tercero en discordia.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", disparó el tercero en discordia, Andrés Gil, a través de redes sociales.

"Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", concluyó firme.

La sorpresiva ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, anunciada el mes pasado después de 18 años juntos, sumó un nuevo capítulo este lunes cuando Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que el detonante habría sido una infidelidad de la actriz.

Desde entonces, las redes sociales estallaron y el nombre de Andrés Gil comenzó a viralizarse, señalado en innumerables comentarios como el posible tercero en discordia. El actor, en pareja con Cande Vetrano y padre de un bebé que en noviembre cumplirá un año, comparte escenario con Accardi en la obra En otras palabras, estrenada en 2024 en la calle Corrientes y actualmente de gira por Argentina y el exterior.