Aseguran que Nico Vázquez ya le había perdonado una infidelidad a Gime Accardi y filtran detalles

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez. En medio del escándalo, trascendió que este no sería el primer desliz de la actriz en los 18 años de relación.

Este martes al aire de LAM (América), Pepe Ochoa reveló: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron tras 18 años juntos

“Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, remarcó.

En cuanto al vínculo, resumió: “Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”.

El productor señaló que pese a ese desliz, la pareja trascendió la situación y siguieron apostando a su relación. “Pero esto no es la primera vez que pasa”, concluyo enigmático. /TN