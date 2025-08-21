Más de 5000 salteños ya tienen sus escrituras

Por una política y con lineamientos del gobernador Gustavo Sáenz, avanza la entrega de escrituras en la provincia.

Ya son más de 5000 los salteños que han accedido a las escrituras, marcando un firme compromiso con las familias salteñas que se convirtieron en dueñas legítimas de sus hogares.

Siguiendo con la premisa del Gobernador de brindar seguridad jurídica a los adjudicatarios de casas, es que el año pasado se logró entregar 1.750 escrituras, récord que no se alcanzaba desde el 2.002. Para este año se proyecta superar ese número brindando estabilidad a miles de familias salteñas.

La escritura del inmueble es el último eslabón en el proceso de adjudicación, a la vez es el más importante, por lo que se suma otra significativa medida de protección para las familias: la sanción de la Ley 8.245 en 2021.