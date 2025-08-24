La depresión creció en el país: Ya alcanza a uno de cada cuatro adultos y afecta más a mujeres

“No vayas a decir que tenés depresión”, “Es un poco de estrés, no más que eso”, “Estás loca, no es otra cosa que eso”. Esas son algunas de las frases que se repitieron durante años en cafés, trabajos y mesas familiares, y que fomentaron un tabú que ahora empezó a romperse.

Artistas como Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish y Brad Pitt hasta Tini, “Roly” Serrano y Juan Carlos Calabro, lograron derribar algunos prejuicios y fomentar una nueva conciencia sobre este padecimiento. Sin embargo, los casos no bajan.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó la semana pasada un nuevo informe sobre el malestar psicológico en el país, donde no solo se especifica los motivos, sino también los rangos etarios a lo que más afectan.

El documento “Malestar psicológico: La evolución histórica en la Argentina urbana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024)”, mostró que en 2010 el porcentaje de la población adulta que manifestaba síntomas de ansiedad y/o depresión fue del 18,4%.

En cambio, para el 2024, ese porcentaje creció hasta llegar al 28,1%, por lo que una de cada cuatro personas expresaron esas sensaciones durante el año.

¿Una alerta o consciencia colectiva?

La psicóloga Beatriz Goldberg notó ese incremento también en sus pacientes y allegados, aunque reconoce que en el comienzo de esta estadística “había otros cuadros donde la gente no tenía tanto conocimiento, a la par de que el estrés de estos últimos tiempos es más fuerte”.

“Hoy en día se vive un aceleramiento muy grande, con mucha presión y sobreinformación, en el que el tiempo alcanza mucho menos que antes y uno está enganchado en mil cosas”, agregó.

Para los especialistas, la depresión puede presentarse el exceso de hiperactividad.

Sin ir más lejos, la depresión “es un estado en el cual uno siente una cierta actitud negativa frente a la vida, que no siempre se trata de algo externo, sino como uno lo vive”.

Pero no es solo eso. En el estudio también se presentaron variantes entre las personas que ya mostraban algún indicio. Un 5% sufrió sintomatología persistente durante los tres años, un 12% transitó un patrón intermitente, y un 18% empeoró su salud mental en 2024. Dos de cada diez adultos vieron deteriorada su salud mental.

Los motivos detrás de la depresión

El estudio de ODSA-UCA precisa las siguientes razones:

*El 39,5% engloba a personas en situación de pobreza, prevalencia de casi el doble frente a los no pobres (21,8 %).

*En el 31,4% ocurre por enfermedades crónicas o graves, de las que un 17,6 % de estas personas se mantuvo con malestar persistente en el trienio.

*El desempleo o subempleo no es algo menor, ya que las personas sin ocupación mostraron mayor prevalencia de síntomas y mayor deterioro, mientras que quienes tenían empleo estable tendieron a mantenerse sin malestar, con una estabilidad del 62% en ausencia de síntomas. En contraste, el 30,4% de los desempleados empeoró y solo el 13% mejoró.

*Las mujeres presentan, en promedio, casi tres puntos porcentuales más que los varones.

*Godlberg, por su parte, considera que existen dos motivos centrales. Una de ellas es la pandemia, ya que “surgieron muchas depresiones por el estado del encierro, la no conectividad en forma real de algunas personas, e incluso un sufrimiento aún mayor debido al confinamiento, pero por temor a lo desconocido”.

“Ese miedo enfermó aún más a las personas, tanto física como psíquicamente, porque uno necesita sus padres y su familia”, precisó.

El segundo es el factor económico porque “la presión en ese sentido trae más líos familiares, discusiones, aunque también hay depresión en gente de todas las clases sociales en todos los países”. “En Suecia, que es un país donde se está bien, también hubo muchos casos de suicidio, y no es que simplemente lo económico te trae la felicidad, allí hay otro tipo de carencias”, añadió.

Estos desencadenantes ocurren en un 30,1% dentro de los 60 y 74 años de edad, siendo el grupo que registró la mayor prevalencia. Es así que superó significativamente a otros grupos de edad, como el de 35-39 años, que era predominante en años anteriores.

Qué hacer si alguien cercano sufre depresión

Lo importante es consultar siempre a un profesional, pero “como cercano, y para poder abordar el tema, uno debe tratar de acompañar a la persona, no de forma brusca ni con presión y sí con la motivación, para conseguir que tenga actitud proactiva”, explicó Godlberg.

La psicóloga destaca que “muchas veces la depresión no necesariamente significa no estar activo, sino que también puede presentarse el exceso de hiperactividad como escape a la realidad que vive”.

Si bien algunos números tal vez no acompañen, otros, por ejemplo, indican que el 58% de la población se mantuvo estable sin malestar. Por ello, la profesional considera que los principales síntomas de una posible cura es cuando la persona expresa los siguientes comportamientos:

Empieza a tener una actitud proactiva.

Se hace cargo de su padecimiento.

Toma las riendas de su propia vida.

Le encuentra ese gustito a los cambios y a hacer cosas por el otro.

“Sabemos cuándo algo no está bien: cuando dejamos de poder disfrutar, de sentir alegría o de conectar con lo que nos rodea. Si eso se interrumpe, ahí es cuando debemos prestar atención y preocuparnos por una posible depresión”, concluyó. /TN