Analizan la continuidad de proyectos estratégicos del INTI e INTA en Salta

Gobierno27/08/2025
martin de los rios

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con representantes del INTI e INTA en Salta para analizar la situación de estos organismos que a pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que Nación busca aplicarles, se encuentran en una incertidumbre respecto a su accionar futuro. 

De los Ríos, hizo hincapié en la importancia de ambos organismos para el desarrollo productivo agropecuario e industrial en Salta. 

inti salta1Frenan los cambios en el INTI: “El Estado no puede desertar de su función de proteger a los ciudadanos”

Durante la reunión sostuvieron la necesidad de lograr un funcionamiento más eficiente de INTA e INTI, evaluando a su vez el impacto que podría tener esta situación en la pérdida de fuentes de empleo de técnicos y en los proyectos productivos que se desarrollan en la provincia. 

“Como Provincia sí tenemos que expresar que estas instituciones son fundamentales. Que también junto a SENASA las necesitamos para poder mantener el estatus sanitario que afortunadamente y con mucho esfuerzo hemos logrado en nuestro territorio” manifestó de los Ríos. 

INTATierras del INTA: Expertos aseguran que son productivas y no deberían construir viviendas

Lejos de los puertos, lo que provoca una pérdida de competitividad para productores e industriales, y la desinversión histórica a nivel nacional en material de infraestructura logística en el norte, el aporte que hacen INTA e INTI son fundamentales para el NOA. 

Se remarcó también que, por la demora de envío de partidas para elementos operativos, algunos proyectos están siendo ralentizados.  

