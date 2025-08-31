Colapinto terminó undécimo en el GP de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos. Como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.

Bien rodeado

En la previa a la carrera en Países Bajos se dio un cruce informal entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) con Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto (Alpine) en el paddock de Zandvoort.

Las imágenes, difundidas por Alpine en redes sociales, muestran a los cuatro pilotos conversando en un clima relajado, en medio de los preparativos para la décimo quinta fecha del calendario.

No es la primera vez que el argentino tuvo un acercamiento a uno de los pilotos de Ferrari, ya que en la última participación, en el Gran Premio de Hungría, se lo vio muy divertido con Leclerc. Esta vez repercutió más por la aparición de un multicampeón del mundo como Hamilton.

Lo esquivó

Máxima Zorreguieta, actual Reina de los Países Bajos, aseguró no conocer al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera.

“No lo conozco”, expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue abordada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”.