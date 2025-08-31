Última función: Éxito total en el Teatro Provincial con “El lago de los cisnes”

El Ballet de la Provincia, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Salta, deslumbró anoche al público en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia con una nueva presentación de “El lago de los cisnes”, el clásico de Piotr Ilich Tchaikovsky que volvió a conquistar corazones.

La función, con localidades colmadas, combinó la excelencia del ballet clásico con la potencia de la música en vivo, ofreciendo una experiencia única que fue ovacionada de pie por los asistentes. Esta propuesta, que incluye una función didáctica para las infancias y entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, busca acercar la cultura a todos los sectores de la comunidad.

El cierre de temporada será hoy, domingo 31 de agosto, a las 20 horas, también con orquesta en vivo. Las entradas numeradas están disponibles en [vamos.gob.ar], con valores desde $6.000, y los cupos gratuitos para jubilados y estudiantes se mantienen vigentes.

Desde la organización destacaron la importancia de llegar con antelación, ya que, para garantizar la calidad artística, no se permite el ingreso a la sala una vez iniciada la función.

La respuesta del público reafirma el compromiso del Ballet y de la Orquesta Sinfónica con producciones de alto nivel, que posicionan a Salta como un polo cultural de referencia en el país.