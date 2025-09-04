Boxeo en Salta: Botelli y Cejas se enfrentan en una revancha que promete pura adrenalina

Este viernes 5 de septiembre, desde las 21:00, el Centro Policial Sargento Suárez será escenario de una noche de alto voltaje: Gabriel “El Terrible” Cejas y Nicolás “El Pitbull” Botelli volverán a medirse en una revancha que pondrá en juego los títulos argentino y sudamericano.

El combate despierta gran expectativa en el ambiente boxístico, después del recordado primer cruce donde Cejas dominó buena parte de la pelea, pero se quedó sin resto en los últimos rounds y Botelli lo derribó, llevándose la victoria en las tarjetas.

La previa suma aún más condimento con la preparación internacional de Botelli, quien viene de entrenar en el Gimnasio de Boxeo de Liverpool, Inglaterra, junto al campeón mundial Nick Ball.

El salteño formó parte de un campamento de alto rendimiento organizado por la promotora Boxeo Shamrock y respaldado por la Junta de Control de Boxeo Británica, dentro de un programa de desarrollo de talentos.

El reconocido periodista especializado Ariel Fernández calificó esta revancha como “uno de los combates más intensos del año”, y destacó la evolución de Botelli tras su paso por el Reino Unido.

Antes de subir al ring, hoy a las 17:00 se llevará adelante la conferencia de prensa y el pesaje oficial en el Hotel El Pilar (España 2070), donde los protagonistas se verán cara a cara por última vez antes del esperado choque.