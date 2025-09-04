Lloramos todos: La emoción de Messi a minutos de jugar su último partido oficial en el país

Deportes04/09/2025
Visiblemente afectado se lo vio a Lionel Messi ni bien pisó el césped del estadio Monumental, para realizar la entrada en calor previa al partido de la Selección ante Venezuela, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

Ni bien ingresó a la cancha, el rosarino y todo el equipo nacional fue ovacionado y el capitán argentino no pudo contener su emoción.

Durante varios minutos y pese a estar realizando los movimientos típicos, Lio se mostró acongojado por tratarse de lo que será -muy probablemente- el última partido oficial con la albiceleste en nuestro país.

