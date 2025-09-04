Lloramos todos: La emoción de Messi a minutos de jugar su último partido oficial en el país

Lloramos todos: La emoción de Messi a minutos de jugar su último partido oficial en el paísDeportes04/09/2025
Visiblemente afectado se lo vio a Lionel Messi ni bien pisó el césped del estadio Monumental, para realizar la entrada en calor previa al partido de la Selección ante Venezuela, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.
Ni bien ingresó a la cancha, el rosarino y todo el equipo nacional fue ovacionado y el capitán argentino no pudo contener su emoción.
Durante varios minutos y pese a estar realizando los movimientos típicos, Lio se mostró acongojado por tratarse de lo que será -muy probablemente- el última partido oficial con la albiceleste en nuestro país.
¡LA OVACIÓN A MESSI EN SU SALIDA AL MONUMENTAL!— TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025
En una noche especial, Leo encabezó la salida de la #SelecciónArgentina al terreno de juego, en la previa al encuentro ante #Venezuela por las #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/LMbojGq23X
La emoción en los ojos de Messi me destruye— LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) September 4, 2025
Él lo sabe. pic.twitter.com/HCmLVp2C9O