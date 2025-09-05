Olivia nació sin un ojo y logró que todo Metán se uniera para concretar su tratamiento ocular

En esta ocasión una familia metanense decidió agradecer a todos los Corazones Solidarios salteños que permitieron que la pequeña Olivia Álvarez, una bebé de San José de Metán que nació sin su ojo izquierdo, inicie y avance con su tratamiento en Salta.

Meses atrás, los padres de Daiana García y Maycol Álvarez, iniciaron una campaña solidaria para reunir los más de $2 millones necesarios para costear el tratamiento integral que incluye la colocación de un expansor ocular, controles diarios en una óptica privada de Salta Capital y, en una etapa final, la prótesis definitiva.

En las últimas horas, Daiana utilizó sus redes sociales para compartir con emoción el avance en la salud de su hija y, sobre todo, agradecer a quienes hicieron posible este primer paso.

“Quería agradecer a cada una de las personas que nos ayudaron y nos brindaron su apoyo para poder llevar a cabo el tratamiento de mi bebé. Esto es el avance que tenemos de ella y ahora vamos por la prótesis. Estoy muy agradecida con todos porque sin su ayuda no íbamos a poder hacer esto posible para mi bebé”, expresó la joven madre.

Además, extendió su reconocimiento a emprendedores, negocios, familiares y amigos que colaboraron de distintas maneras en la cruzada solidaria. Como parte de las actividades pendientes, la familia anunció que los premios que quedaron sin ser sorteados durante la primera campaña serán utilizados en una nueva rifa, lo que permitirá continuar sumando recursos para los próximos pasos del tratamiento.

El camino de Olivia todavía requiere controles y la futura colocación de la prótesis, pero sus padres destacaron que lo más importante ya sucedió, la comunidad unida hizo posible que la bebé comience a transitar un proceso que mejorará su calidad de vida, publicó El Vocero.