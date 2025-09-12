¡A todo o nada! Juventud se juega la última carta

Con la ilusión intacta y chances matemáticas de avanzar, Juventud Antoniana se juega una carta decisiva en el cierre de la fase campeonato.

Hoy viernes, desde las 22 hs, recibirá a Independiente de Chivilcoy en el estadio Martearena, con varios regresos.

Como a lo largo de casi todo el torneo, Juventud llega al cierre con la última oportunidad de meterse en zona de clasificación y seguir en carrera. Este partido es a todo o nada: necesita ganar y luego esperar que los demás resultados le jueguen a favor para definir su futuro en la competencia.

El Santo vuelve a jugar en casa, donde demostró gran eficacia frente a sus rivales. El equipo dirigido por Germán Noce buscará sumar puntos clave ante Independiente de Chivilcoy, uno de los conjuntos que ocupa los últimos puestos de la tabla.

Para este partido, el entrenador contará con regresos claves en el once titular para este compromiso.

Martín Esparza, tras cumplir su fecha de suspensión, volverá a ocupar su lugar en el mediocampo. Por su parte, Andrés Berizovsky, ya recuperado físicamente, regresará al lateral derecho, aportando solidez y resguardando la última línea.

En el círculo central, todo apunta a que Luciano Arraya reemplazará a Maxi Vargas en el once titular. Sin embargo, Romero también se perfila como una alternativa válida para ocupar ese puesto.

La duda está en el ataque. En la práctica formal de fútbol el técnico probó con Mateo Mamaní, pero el delantero no está al 100% y todo indica que mantendría la misma dupla del partido ante Douglas.