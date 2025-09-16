Casinos con licencia en Salta: ¿qué sitios son legales?

El propósito de hacer apuestas en cualquier tipo de área, además de jugar por diversión, es que esto sea una actividad lícita donde el usuario esté protegido. Por eso, los jugadores que se encuentren en Salta deben saber los sitios legales y quién indica que estos sean permitidos.

Contexto regulatorio de los casinos en Salta ¿Quién emite las licencias?

Argentina tiene la peculiaridad que la regulación de las apuestas deportivas y juegos de azar no se maneja de forma global como es el caso de países como España, Colombia y México. Es decir, cada provincia del país maneja de forma privada la legislación de este sector.

Con lo anterior presente, te contamos que en Salta también existe una entidad u organismo que se encarga de otorgar los permisos debidos para que un sitio figure legalmente. En este caso hablamos del Ente Regulador del Juego de Azar conocido por sus siglas EN.RE.JA, que pertenece al Gobierno de la Provincia de Salta formada bajo la ley 7020.

EN.RE.JA se encarga de explotar y comercializar los juegos de azar en Salta, así como de controlar y fiscalizar en los casos que sean pertinentes para el bienestar social. Todo esto con el fin de evitar el juego ilegal y sea de provecho para cada persona o usuario.

¿Hay casinos o plataformas online legales en Salta?

Teniendo en mente que sí existe un ente regulador en Salta, surge la incógnita de cuáles son los sitios online legales en esta provincia.

Ahora bien, por el momento no existen plataformas online con licencia de EN.RE.JA que indiquen que un usuario ubicado en Salta pueda registrarse y apostar. Esto no quiere decir que en un futuro próximo el contexto sea otro, ya que es un proyecto que se encuentra en desarrollo en cuanto a licencias locales.

Recordamos que el hecho de que un operador online sea legal en una provincia de Argentina, no es indicativo de que se pueda acceder desde una provincia distinta. Por ejemplo, Bet365 Argentina es legal en CABA pero no en Córdoba, pero hay otras opciones que son legales en diferentes provincias a la vez.

Siempre podemos comprobar que un sitio esté habilitado en determinada provincia al ubicar el sello del ente regulador de la misma al final de la plataforma, o dirigirnos directamente al sitio web del organismo para buscar el listado de operadores legales.

Por otro lado, los usuarios que quieran iniciar sus apuestas online y se encuentren en Salta, pueden optar por operadores que, si bien no tiene licencia local, cuentan con permisos internacionales y que además admiten usuarios de esta provincia.

Entre estos operadores encontramos a: Megapari, 1xbet, Betwinner y 1xslots. La mayoría presenta licencia de Curazao, isla conocida por emitir estos permisos. Esperamos que pronto se habilite Bet365 casino para usuarios de Salta.

Casinos físicos legales para apostar en Salta

En la actualidad, la Provincia de Salta cuenta con 29 salas de juego legalmente habilitadas para que cualquier persona mayor de edad acuda y pueda hacer uso de las distintas máquinas disponibles.

Los operadores legales son: Video Drome S.A, Sigar S.A, New Star S.R.L, New Star S.R.L y Romero, Sixto Nacarrete y New Star S.R.L, Mic Ale S.R.L y Gerenos S.A. con Video Drome S.A.

Cada uno de ellos se ubican a lo largo de la provincia en distintas locaciones, tales como: Salta Capital, Tartagal, Metan, Cafayete, Salvador Mazza, Las Lajitas, Oran, Embarcación y otras.

Para verificar la dirección de cada una de ellas puede acceder al sitio web oficial donde se encuentran los detalles de cada sala de juego para que pueda acercarse y disfrutar de lo que la misma tiene para ofrecerle.