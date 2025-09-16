"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": La polémica declaración del abogado de Milei

Lo dijo Francisco Oneto durante un programa en el streaming oficialista Carajo.

Lo dijo Francisco Oneto durante un programa en el streaming oficialista Carajo.

Durante una conversación en el canal de streaming Carajo, el abogado Francisco Oneto provocó un repudio generalizado al dar su opinión sobre lo que considera "los valores tradicionales" para el hombre y la mujer.

La charla se dio en el contexto de la caída de la natalidad en la Argentina, en la que mostraron cifras de 2025. Según un informe, en el 57% de los hogares del país no hay niños o adolescentes. En 1991, la proporción era del 44%

“Hay que recuperar los valores tradicionales: que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje”, aseguró Oneto, que además es abogado del rugbier Máximo Thomsen, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Lejos de frenar allí, agregó: “La mujer quiere hacer una carrera profesional, estar sólida económicamente y recibirse, y ese es el problema”.

Las frases, que circularon rápidamente en plataformas digitales, fueron interpretadas como un intento de reinstalar estereotipos de género que contradicen los avances en materia de igualdad y derechos.

Desde sectores opositores y colectivos feministas señalaron que este tipo de discursos no solo desvalorizan el trabajo y la autonomía femenina, sino que además revelan una visión conservadora que restringe a las mujeres al ámbito doméstico.

La controversia se suma a una serie de cuestionamientos que viene recibiendo el Gobierno en materia de políticas de género, en un contexto en el que las tensiones sociales por el ajuste económico ya marcan el pulso de la agenda pública. /A24