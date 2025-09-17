Temblor con epicentro cerca de Trancas fue sentido por varios salteños

Un movimiento sísmico de magnitud 3,8 en la escala de Richter se registró este miércoles en el norte del país, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El fenómeno ocurrió a las 21:20 hora local, con un epicentro ubicado aproximadamente a 82 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán, 141 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y 17 kilómetros al norte de Trancas, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

Vecinos de localidades cercanas reportaron haber percibido el temblor de manera débil, sin que se registraran daños materiales ni víctimas. Las autoridades locales mantienen protocolos de monitoreo y recomendación a la población sobre medidas de prevención frente a movimientos sísmicos.

El INPRES aclaró que los datos fueron calculados automáticamente y podrían estar sujetos a revisión por parte de sismólogos. Este registro forma parte del seguimiento constante que realiza el organismo para garantizar la seguridad de las comunidades en zonas de actividad sísmica.