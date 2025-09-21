Pequeño grupo de libertarios se reunieron frente a Casa Rosada en apoyo a Javier Milei

Este domingo, un grupo de militantes libertarios se reunieron para mostrar su apoyo al Gobierno Nacional. Sin embargo, no todo salió como esperaban, ya que la convocatoria fue casi nula.

La concentración era frente a Casa Rosada estaba pactada para las 17 y tenían como objetivo dejar en claro su respaldo al presidente Javier Milei, semanas previas a las próximas elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el 26 de octubre. Pero a medida que el tiempo pasaba, nadie llegaba al lugar.

Por otro lado, aquellos que si dijeron presentes aparecieron con carteles que indicaban ser “parte del 56%” , junto a banderas argentinas y parlantes que transmitían la canción de La Renga ‘Panic Show’. En los videos que se difundieron en las redes sociales se puede ver que la juntada no tuvo éxito.

El abogado y secretario general del Frente Patriota, César Biondini, señaló, desde sus redes sociales, que “si descontás a los policías de civil y a los empleados públicos del régimen, te quedan 3 personas”: “Estadísticamente Karina quedó bien representada”, ironizó.

Además de pancartas violetas con frases como “Vamos Milei” y “El pueblo está contigo” también hubo cánticos en contra del kirchnerismo como "¡Saquen al pingüino del cajón!".