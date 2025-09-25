Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa: "Llegamos a un final de ciclo"

El conductor confirmó al aire de su programa de streaming que terminó su relación con la modelo peruana luego de dos años.

El conductor Marcelo Tinelli se separó de la actriz y modelo peruana Milett Figueroa luego de dos años de relación y lo anunció al aire de Estamos de paso, su programa en Carnaval Stream.

"Nos separamos con Milett, le mando un beso", reveló el conductor, dejando en shock a sus compañeros.

"Llegamos al final de una relación hermosa que duró dos años, le mando un beso gigante", continuó.

"El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar", expresó Tinelli.

"Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos", concluyó el presentador, sin dar detalles sobre el motivo de la ruptura.

Cómo fue el romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en 2023 cuando ella ingresó como participante al Bailando, ese año emitido por la pantalla de América TV.

Lo que comenzó como un simple coqueteo al aire, solo para las cámaras, se convirtió en un romance fogoso que duró dos años.

En noviembre, a poco de haber iniciado la relación con la modelo peruana, el conductor dialogó con DDM (América TV) y contó cómo se sentía estando nuevamente enamorado luego de su separación de Guillermina Valdés: "No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres, con amigos, familia".

"Lo que me pasó con Milett no me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista no porque lo haya hecho público. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ’matcheás’ con alguien, es diferente a con otras personas. Sin desmerecer a alguien anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi".

Luego, reconoció que el primer flechazo fue cuando hicieron la foto oficial del certamen: "La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente. Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y había actuado en España. Y el día de la foto, me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río. Me quedé diciendo ’qué linda sonrisa tiene’".

"Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga hace muchos años, que es Papelito de Perú, que justamente la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett porque me pareció divina y la primera vez le escribí yo. Le puse ’hola, Milett’", admitió.

Finalmente, reveló lo que hacía para llamar su atención: "Le ponía corazones a las fotos, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado, tarjeta amarilla. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte’".

Los rumores de crisis y separación se presentaron a lo largo de la relación; sin embargo, ellos siempre se encargaron de desmentirlo. Finalmente, el amor de pareja entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin en septiembre de 2025, aparentemente, en buenos términos. /Exitoína