Palacios no terminó el entrenamiento en Boca y no estará contra Defensa y Justicia

El chileno Carlos Palacios no pudo terminar la práctica de Boca, por lo que será sometido a estudios para conocer al grado de su lesión y quedó descartado para el partido del sábado ante Defensa y Justicia.

Palacios, que sigue sin encontrar su mejor nivel en el “Xeneize”, viene de jugar los 90 minutos en el partido en que Boca igualó 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Desde su llegada a Boca a principios de año, Palacios estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas de los hinchas, ya que en 28 partidos disputados solo pudo anotar tres goles y repartió cuatro asistencias, quedando por ahora muy lejos de las estadísticas que tenía en su anterior club, el Colo-Colo de Chile.

Además, estuvo involucrado en varios escándalos por indisciplina, por lo que incluso llegó a peligrar su continuidad en el club.