Boca busca escalar a lo más alto, en su visita a Defensa y Justicia

Boca buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando visite esta tarde a Defensa y Justicia por la décima fecha.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello, desde las 19, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A.

El "xeneize" ganaba por dos goles de ventaja, cómodamente, pero los "ferroviarios" empataron a falta de cinco minutos y Boca perdió la chance de ser líder de su zona y de la tabla Anual.

Para este partido ante el "halcón", el DT "xeneize" decidió que Alan Velasco sea el reemplazante del lesionado Carlos Palacios (sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo).

El rival

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

Para este encuentro ante Boca, el exentrenador de Newell's Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el "pincha".