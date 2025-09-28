Mundial Sub 20: Argentina le ganó 3 a 1 a Cuba en el debut

Argentina derrotó 3 a 1 a Cuba en el debut por el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

Alejo Sarco marcó las dos conquistas del combinado albiceleste en la primera etapa.

El 9 de Bayern Leverkusen abrió la cuenta a los 3 minutos y la amplió a los 41 minutos.

A los 10 minutos, Santiago Fernández vio la roja en el conjunto de Diego Placente.

En la última jugada del primer tiempo, Cuba descontó por intermedio de Karel Pérez.

Sobre la hora, el atacante Ian Subiabre selló el éxito de Argentina.

El cotejo se jugó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que tiene capacidad para 21.100 espectadores.

El árbitro designado fue el malasio Nazmi Nasaruddin.