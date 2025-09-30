Turista pidió empanadas en Salta y se sorprendió por el precio: fue viral

Turista pidió empanadas en Salta y se sorprendió por el precio: fue viralRedes Sociales30/09/2025
Un usuario de X (Ex Twitter) que estaba de turismo en Salta compartió en su perfil un par de imágenes de lo que comió en un reconocido restaurante de la ciudad de El Carril y sorprendió a todos con los precios.
Según mostró en la aplicación, el joven se pidió para comer 10 empanadas y una gaseosa para acompañar.
Almuerzo rutero pic.twitter.com/sSFm8TJOo6— Ariel Signetti 🇦🇷🇮🇹👨🍳 (@arielsignetti) September 29, 2025
La foto de la cuenta muestra que el hombre gastó $21.500 en el total del almuerzo. La bebida le costó $5500 y la comida le salió $16.000.
La noticia fue viral y se hicieron eco medios nacionales como TN.
