Feinmann contra La Joaqui: Vinculó la letra de una canción al triple crimen en Florencio Varela

El periodista analizó el tema "Gaucho" y fue crítico con la artista por "romantizar y naturalizar drogas, y armas".

Eduardo Feinmann analizó una canción de La Joaqui y vinculó la letra al triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las chicas que fueron encontradas muertas en Florencio Varela.

Al aire de Alguien Tiene Que Decirlo (Radio Mitre) sonó el tema Gaucho, de La Joaqui, y el periodista fue crítico.

Qué dijo Eduardo Feinmann de La Joaqui

Primero leyó la letra de la canción lanzada en 2017, que dice: "Me gusta con esa cara de malo, con los ojos rojos, la pistola al costado, marginado yo lo amo, por vos mato y saco de cheto a los gatos... le pido al gaucho que nunca caigas en cana, si llega la patrulla, bajamos la persiana, alto, alto, esto es un asalto, ey, cuidame, guacho".

Acto seguido, Eduardo Feinmann sentenció: "¿Cuándo pasamos de eso que escuchamos tan lindo, canciones de amor, a esta porquería?".

"Es impresionante. Algo pasó en nuestra sociedad. Los valores están totalmente trastocados. ¿Y esto es una letra de amor? La nena buena de los nenes malos, ¿Qué tal?", preguntó. "En los últimos 15 o 20 años cambiaron los valores y la moral", acotó Gabriel Iezzi.

Finalmente, Feinmann vinculó el triple crimen de Florencio Varela con las letras de La Joaqui que, según él, hacen apología del delito y las drogas.

"Ustedes se preguntan porque la sociedad, la Argentina está conmovida con el caso de estas tres chicas. Tiene que ver mucho con esto. Romantizar y naturalizar drogas, y armas", manifestó. /Exitoina