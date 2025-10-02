El Santo se agranda: suma socios y se fortalece

La institución lo confirmó en el balance publicado tras los primeros nueve meses de gestión del nuevo mandato. En el informe se detallan las actividades realizadas, las obras concretadas y los proyectos que ya están en marcha, reflejando un crecimiento sostenido en lo deportivo y lo institucional.

El dato más destacado es el notable crecimiento en la masa societaria del Centro Juventud Antoniana, que actualmente cuenta con 3.798 socios. Desde diciembre de 2024, se sumaron 1.419 nuevos asociados, impulsados por la campaña “Tu Pasión Merece Beneficios”, vinculada al programa “Santa Filiales”, que busca fortalecer el vínculo con la comunidad y expandir la presencia institucional del club.

Orden y Saneamiento

Este orden institucional también se traduce en lo estrictamente deportivo: Juventud Antoniana sostiene una campaña sólida en el Torneo Federal A, con rendimiento competitivo y sin riesgo de descenso, a diferencia de lo vivido en temporadas anteriores. El equilibrio dirigencial ha prevalecido como, por ejemplo: regularización de los sueldos, reactivación del CUIT y bancarización, campaña de socios masivas, proyectos de infraestructura como el nuevo sistema lumínico.

En lo deportivo y después de muchos años no solo tuvo que padecer la pelea por la permanencia sino que continúa en competencia en los play offs por el segundo ascenso a la Primera Nacional.