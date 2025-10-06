Triple "plus" para AUH en octubre: ¿Cómo acceder a cada uno?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó una novedad para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Resulta que existen tres prestaciones complementarias que permiten aumentar de forma significativa los ingresos mensuales.

Para chequear la aptitud y el derecho al cobro, solo es necesario ingresar al portal “Mi ANSES” con el CUIL y la Clave de Seguridad Social. Se recuerda la vigencia del aumento por movilidad, correspondiente a la inflación de dos meses atrás.

Aumento aplicado por ANSES: ¿Cuánto cobran los titulares en octubre?

Los haberes de la AUH de octubre llegan con un incremento del 1,88%, equivalente al Índice de Precios al Consumidor de agosto, que arrojó 1,9%. Esto eleva el monto mensual oficial a $117.252 por hijo.

Sin embargo, la Anses liquida:

80% efectivo mensual: $ 93.801,60. 20% extra retenido: se acumula y se paga con la presentación de la libreta sanitaria y escolar anual, conocida como Libreta AUH.

En el caso de hijos con discapacidad, la AUH es mayor, con un valor de $ 381.791. De todas formas, el monto que se cobra en mano es de $ 305.432,80 por mes, manteniendo la misma retención.

Los tres pagos adicionales que refuerzan la asistencia para la AUH

Los titulares de la AUH pueden acceder a una serie de ayudas claves que se suman al haber mensual, multiplicando el apoyo económico:

1. Tarjeta Alimentar: Acreditada automáticamente, este complemento asegura el acceso a la canasta básica. Su monto cambia de acuerdo a la cantidad de hijos:

Un hijo: $52.250. Dos hijos: $ 81.936. Tres hijos o más: $ 108.062.

2. Complemento Leche - Plan 1000 Días: dirigido a familias con hijos menores de 3 años para acompañar su nutrición. En octubre, este extra se fijó en $ 42.711 por hijo.

3. Libreta AUH: Este documento garantiza los controles de salud y educación. Su presentación libera el 20% retenido de cada mes, que equivale a un pago acumulado de $ 23.450,40 por hijo (o $ 76.358,20 si es por discapacidad) al cierre del año.

Por ejemplo, un titular con 1 hijo menor de 3 años puede llegar a cobrar $188.762,60 ($93.801,60 de la AUH + $52.250 de Tarjeta Alimentar + $ 42.711 del Complemento Leche).

Calendario de pagos: cuándo cobra cada beneficiario en octubre

La Anses confirmó que el cronograma de la AUH de octubre inicia el miércoles 8. El pago se distribuye según la terminación del DNI:

El primer grupo en cobrar es el de los DNI terminados en 0, que tienen su turno el miércoles 8 de octubre. Les siguen los terminados en 1 y 2, que cobran el jueves 9.

La liquidación continúa el lunes 13 para los DNI finalizados en 3, y el martes 14 para los que terminan en 4. A mitad de semana, el miércoles 15, cobran los documentos finalizados en 5, seguidos por los terminados en 6 el jueves 16, y los terminados en 7, el viernes 17 de octubre.

Finalmente, el pago se completa para los documentos que terminan en 8 el lunes 20 de octubre, y cierran el calendario de la AUH los DNI finalizados en 9, el martes 21.

