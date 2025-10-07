A pesar la Ordenanza vigente: Permisionarios piden un nuevo aumento

El año pasado los concejales aplicaron modificaciones a la Ordenanza 12.170, la cual regula el costo del Estacionamiento medido en Salta Capital.

Por un lado, las modificaciones regulaban el cobro del estacionamiento medido a través del pago de billeteras virtuales, algo que los vecinos venían reclamando. Pero también aplicaba cambios en los aumentos, con esto los incrementos en el estacionamiento deben aplicarse cada seis meses.



La regulación del estacionamiento medido, hizo que se aplique en lo que va del año un solo incremento y el costo pasó de $500 pesos a $600 en la primera parte del año. El segundo incremento debe aplicarse a fines de este año.

Sin embargo, un grupo de permisionarios solicitó una reunión con el conejal Gonzalo Nieva. El mismo los recibió en su oficina privada, y le plantearon de forma verbal la necesidad de aplicar un nuevo incremento a la tarifa del estacionamiento medido. Durante ese encuentro se le recordó a los permisionarios que se encuentra vigente la ordenanza que regula los incrementos.

Si bien hasta el momento, los permisionarios no han hecho una presentación formal ante el cuerpo deliberativo, no se descarta que en los próximos días ingrese un pedido.