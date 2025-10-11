Gimnasia de Mendoza se impuso en los penales y es de Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera. En una final dramática, el Lobo mendocino venció por penales a Deportivo Madryn 3 a 0, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El elenco cuyano fue eficaz en la definición desde los 12 pasos y logró el esperado ascenso a la máxima división del fútbol argentino.

El conjunto chubutense estuvo a nada de lograr el salto de categoría, ya que a los 77 minutos se puso en ventaja por intermedio de Luis Silba.

Sin embargo, a los 94 minutos, Facundo Lencioni estableció la agónica paridad --mediante tiro penal-- para los albinegros.

¡LO EMPATA EL LOBO MENDOCINO!



Facundo Lencioni agarró un penal muy caliente pero la presión no le pesó, la clavó en un ángulo y puso el 1-1 para Gimnasia (M) ante Deportivo Madryn.

Mirá la final por el ascenso por TyC Sports y TyC Sports Play.#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/XqVG6AmsIT — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 11, 2025

En el suplementario fue superior Gimnasia, pero llegaron los penales donde la figura fue César Rigamonti, quien atajó los disparos de Federico Recalde y Nicolás Mana. Por su parte, el remate de Diego Creco pegó en el palo.

Así fue el momento en el cual Gimnasia de Mendoza logró el ascenso a la Primera División ⚽️🇦🇷.pic.twitter.com/MkYpmKd3AW — VSports Team (@VSportsTM) October 11, 2025

Para el Lobo anotaron Luciano Cingolani, el mencionado Lencioni y el ex Sansinena Matías Recalde.