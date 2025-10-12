Dejame que me vaya, al Parque Bicentenario: Festival homenaje a Roberto Ternán

El esperado festival “Canto a un amigo: Celebrando a Roberto Ternán” fue reprogramado y tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a las 19 horas en el Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa, en conjunto con el Gobierno de la Provincia, el evento rendirá homenaje en vida al cantautor, poeta y escritor Roberto Ternán, una de las figuras más queridas y representativas del folclore argentino.

Será una noche especial de música y amistad, en la que destacados referentes del género compartirán escenario para celebrar la trayectoria y el legado artístico del compositor.

Entre los artistas confirmados se encuentran El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar y Raúl Palma, junto a una cartelera de lujo integrada por Los Aimo, Pablo Quijano, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Alma Carpera, Carla Nieto, Mañeros, Emilio Morales, Trilio, Cabales, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Brenda Sosa, Gastón Cordero, Milo Marotti, Guitarreros, La Rusa e India Menéndez.

Roberto Ternavasio, conocido artísticamente como Ternán, es autor de canciones que trascendieron generaciones y fronteras, interpretadas por las principales voces del país. Entre sus obras más emblemáticas figuran “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya”, verdaderos clásicos del cancionero popular argentino.

El festival promete ser un encuentro multitudinario de música, emoción y gratitud, convocando a familias, vecinos y amantes del folclore para celebrar el talento y la huella poética de un artista esencial en la identidad cultural salteña.