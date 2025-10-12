¿Finalissima en Qatar? Argentina espera, España está a dos pasos de clasificar al Mundial y los caminos conducen a Lusail

El estadio donde la Albiceleste logró su tercera estrella en el Mundial 2022 recibiría el duelo entre los campeones de América y la Eurocopa en marzo de 2026.

El estadio donde la Albiceleste logró su tercera estrella en el Mundial 2022 recibiría el duelo entre los campeones de América y la Eurocopa en marzo de 2026.

Es el partido que el mundo fútbol espera: la Finalissima entre Argentina y España toma forma porque la ’Roja’ podría sellar su clasificación virtual al Mundial 2026 este martes lo que "liberaría" la única ventana disponible para celebrarlo antes de la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Y, así, los detalles se van allanando. Este domingo, desde el país europeo, trascendió que todos los caminos conducen a que el primer duelo oficial entre la leyenda Lionel Messi y el que muchos indican como su heredero Lamine Yamal se daría el sábado 28 de marzo en un sitio icónico para la Albiceleste: el estadio Lusail de Doha, Qatar, donde en 2022 bordó su tercera estrella.

Así quedaría configurado, entonces, el duelo entre el campeón de la Copa América 2024 y el campeón de la Eurocopa 2024. La FIFA, durante la última reunión del Consejo en la ciudad de Zúrich que repartió varios cargos para la AFA, ya había comunicado a las federaciones de ambos países que quería que este choque tenga "prioridad absoluta", por lo que ese día no habrá otra actividad internacional en el calendario.

De hecho, el 29 de septiembre pasado, Claudio ’Chiqui’ Tapia había recibido en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a su par español, Rafael Louzán, y al embajador español en la Argentina, Joaquín de Arístegui. Allí, según un comunicado de la AFA, se abordaron "diversos temas vinculados al fútbol de cada país, repasaron agendas de los seleccionados a futuro y quedaron en continuar fortaleciendo vínculos entre ambas federaciones".

Pero también fuentes de la casa del fútbol argentino habían revelado que Louzán y Tapia discutieron cuestiones logísticas de la Finalissima, que aún no tiene una sede definida.

¿La fecha elegida? El sábado 28 de marzo, coincidiendo con los repechajes de Europa e intercontinentales que repartirán los últimos cupos disponibles para el primer Mundial de la historia que tendrá 48 participantes en su fase final.

De hecho, la falta de confirmación por parte de UEFA y Conmebol, co-organizadores de este título, tenía que ver con que España está en plenas Eliminatorias europeas, pero ya tiene una certeza: podría quedar virtualmente clasificado el próximo martes si es capaz de vencer a Bulgaria, última de su grupo, en Valladolid, y Turquía no supera a Georgia.

El equipo de Luis de la Fuente suma nueve puntos, tres más que su escolta Turquía, con la que tiene la diferencia de gol sentenciada, salvo cataclismo, tras el 0-6 del partido disputado en septiembre pasado como visitante.

Si bien la clasificación de España matemática no se producirá en ningún caso esta semana, ya que aunque Turquía pierda ante Georgia quedarán seis puntos en juego, tres de ellos precisamente en la revancha entre sí, con el camino allanado se adelantarían estos detalles logísticos para anunciarlos en noviembre, cuando se cierren las Eliminatorias europeas.

Los números del equipo de Luis De la Fuente -sindicado por Lionel Scaloni como su ’mentor’ en su época de estudiante de DT- son espectaculares, ya que convirtió 11 goles, casi cuatro por partido, y su arquero Unai Simón todavía no ha recibido ningún tanto.

España, número 1 del ranking FIFA desde septiembre pasado cuando se lo arrebató a la Albiceleste, no extrañó ni al jugador del momento Lamine Yamal, ni a su cerebro y ganador del Balón de Oro 2024 Rodri, ni a su extremo más decisivo Nico Williams, entre otras ausencias significativas, como Dani Olmo, Morata o Carvajal. /Clarín