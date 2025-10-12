Hallaron al niño que había sido secuestrado en Córdoba y detuvieron a su padre

Apareció el niño de cinco años que era intensamente buscado luego de desaparecer este sábado de su casa en Córdoba tras el asesinato de su madre y su abuela, quienes fueron halladas sin vida en una vivienda del barrio Villa Serrana con heridas de arma de fuego.

El menor fue encontrado junto a su padre Pablo Laurta, quien fue detenido, en el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Pedro Teodoro Rodríguez Laurta fue hallado en perfecto estado de salud.

Laurta es el principal sospechoso de los femicidios de su ex mujer y exsuegra, luego se llevó a su hijo de cinco años, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, quien fue buscado con intensidad.

El niño de tan solo cinco años de edad fue sustraído del domicilio de su madre este sábado 11 de octubre.

El Alerta Sofía había sido activado en todo el territorio argentino, además de los pedidos de captura a Interpol.

Además, se investiga un incendio que ocurrió casi simultáneamente en una iglesia evangélica cercana, donde residían ciudadanos uruguayos. Este incendio dejó un saldo trágico de la perdida de dos pequeñas vidas, de un año y medio y de cinco años, lo que ha llevado a los investigadores a considerar si hay alguna conexión entre ambos eventos.